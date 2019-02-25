أوسكار2019.. فيلم Black Panther الأفضل في الأزياء

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كتبت - إيمان محمد
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خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت
ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.
اقتنص فيلم Black Panther جائزة أفضل أزياء، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 ، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بـ هوليوود.
ويذكر أنه بدء منذ قليل حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 ومن المقرر أن أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية
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