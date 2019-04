شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ليمبرت وفريق queen يبهرون حضور حفل الأوسكار بأغنيتين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر النجم العالمى آدم ليمبرت البالغ من العمر 37 عاما وفريق الروك الشهير queen الحضور الليلة، بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود ، حيث قدموا أغنيتي "We Will Rock You" و"We Are The Champions" وهو ما تفاعل معه الحضور بشكل واضح .