الارشيف / فن ومشاهير

آدم ليمبرت وفريق queen يبهرون حضور حفل الأوسكار بأغنيتين.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ليمبرت وفريق queen يبهرون حضور حفل الأوسكار بأغنيتين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهر النجم العالمى آدم ليمبرت البالغ من العمر 37 عاما وفريق الروك الشهير queen الحضور الليلة، بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود  ، حيث قدموا أغنيتي  "We Will Rock You" و"We Are The Champions" وهو ما تفاعل معه الحضور بشكل واضح .

98244be1-5965-4927-b2ee-9002a883f27a

 

54483066-9645-4776-81ea-f26e6b4ad19d

 

dec48b71-9cc8-4f9e-a8b5-0488e8452243

 

Advertisements
f9ebf466-f0ad-4207-98dd-ad3fafbcadb5

 

يذكر أن ظهر على السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من  ابرزهم سارا بولسون ولورا ديرن وليدى جاجا وجنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز ، كذالك برادلى كوبر وصديقته ايرينا شايك .

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آدم ليمبرت وفريق queen يبهرون حضور حفل الأوسكار بأغنيتين.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى