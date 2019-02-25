شكرا لقرائتكم خبر عن دار Brandon Maxwell هى السبب.. سارا بولسون "مش شيك خالص" بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعدت النجمة العالمية سارا بولسون عن الإناقة اليوم، و ذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية، فبالرغم من انتقاء سارا البالغة من العمر 44 عاما فستانها من دار أزياء شهير إلا أن اختيارها لم يكن موفقا.

ظهرت سارا بولسون بفستان حمل إمضاء دار أزياء " Brandon Maxwell " ، بينما كانت مجوهراتها من " Harry Winston " و حذائها من " Brian Atwood " .