أوسكار 2019.. فيلم Black Panther يفوز بجائزة أفضل تصميم إنتاج

حصد فيلم Black Panther جائزة أفضل تصميم إنتاج، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 المقام الآن في هوليوود.
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم من قصة تشالا ملك واكاندا الافريقية ، والذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداءداخلها وخارجها.
ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما
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