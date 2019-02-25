أوسكار 2019.. فيلم vice يحصد جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر

كتبت - إيمان محمد

حصل فيلم vice بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر ، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 المقام الآن على مسرح دولبي في هوليوود.

ويذكر أنه تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة (ديك تشيني)، أقوى نائب رئيس عرفه التاريخ، وكيف تمكنت سياساته من تغيير العالم؛ ليبدو عالمًا جديدًا غير هذا الذي

كنا نعرفه.

ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك

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دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.