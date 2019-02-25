أوسكار 2019.. فيلم vice يحصد جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر

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حصل فيلم vice بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر ، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 المقام الآن على مسرح دولبي في هوليوود.
ويذكر أنه تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة (ديك تشيني)، أقوى نائب رئيس عرفه التاريخ، وكيف تمكنت سياساته من تغيير العالم؛ ليبدو عالمًا جديدًا غير هذا الذيكنا نعرفه.
ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك
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