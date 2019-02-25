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أوسكار 2019.. Free Solo يقتنص جائزة أفضل فيلم وثائقي

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أوسكار 2019.. Free Solo يقتنص جائزة أفضل فيلم وثائقي
كتبت - إيمان محمد

ذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ 91 المعروض الآن في هوليوود لفيلم Free Solo من انتاج قناة National Geographic

 

ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة

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جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم  Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73

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عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

 

 

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