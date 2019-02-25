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بدء منذ قليل توافد النجوم على مسرح دولبي في هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، ومنهم كل من النجمة ليندا كارديلين، المخرج العالمي سبايك لي وزوجته تونيا لويس، النجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر والذي حضر بصحبة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا كامبانو والنجمم رامي مالك.
كما حضرت النجمة العالمية أوكتافيا سبينسر فظهرت بفستان باللون الكحلىو هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Christian Siriano " أما مجوهراتها فكانت من " Lorraine Schwartz " .
ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليدي جاجا وبرادلي كوبر على السجادة الحمراء لـ"الأوسكار 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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