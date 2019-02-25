سوناكشي سينها متهمة بالتزوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت الشرطة الهندية يوم الأحد 24 فبراير أن قضية تزوير قد سجلت ضد الممثلة بوليوود سوناكشي سينها في منطقة مراد اباد بولاية اوتار براديش.

كما وردت أسماء أربعة آخرين في البلاغ، زاعمين ان الممثلة مع أربعة آخرين-مالفيكا البنجابيه ، ودهوميل ثكار ، وادغار ساكاريا ، ابهيشيك سينها-قد قاموا بالاحتيال على صاحب الشكوى في مبلغ مالي ضخم.

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وفي بلاغ الشرطة ، قال برامود شارما إنه تم نقل مبلغ 32 ألف روبية إلى حساب سوناكشي من أجل مشاركتها في أحد الأحداث ولكنها لم تحضر. واتهم شارما الشرطة بالتقاعس ، وبسبب ذلك تناول السم مؤخرا ولكن تم إنقاذه.

وقال مسؤول في الشرطة أنهم سجلوا قضية بعد التحقيق في الأمر وأن منظم برنامج جائزه الموضة والجمال الهندية تم تنظيمه في 30 سبتمبر من العام الماضي، كان يحاول ممارسة الضغط عليهم دون داع بأفعال مثل تسميم نفسه وغيرها.

من ناحيتها، وبعد تحرير البلاغ ضد سوناكشي سينها في مقاطعة مراد آباد بولاية أوتار براديش، قال مكتب العلاقات العامة للممثلة إدار إن المنظم يستخدم وسائل الإعلام للإفصاح عن حقائق زائفة ومتعثرة ، وأنه إذا لم يتوقف عند هذا الحد ، فإن سوناكشي ستضطر فريقها إلى اتخاذ إجراء قانوني.