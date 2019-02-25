إيمي سالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 وسط حضور عدد كبير من النجوم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية إيمي سالم، بعيد ميلادها الـ37، في حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ومن النجوم الذين شاركوا في الاحتفال غادة عادل، ومي سليم، وبوسي شلبي، وداليا البحيري، ولقاء الخميسي، وزوجها محمد عبدالمنصف، وهاني البحيري.
ونشرت الإعلامية بوسي ِشلبي، عددًا من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، و ظهرت خلالها إيمي وهي تغني وترقص على نغمات «إنزل يا جميل في الساحة»، مرتدية فستان قصير باللونين الأبيض والفضي.
وأحيا الحفل الفنانة أمينة، التي غنت عددًا من أغنياتها الشهيرة، والفنان خالد سليم الذي حضر بصحبة زوجته خيرية، وشارك بأحدث أغنياته «لسه كبير»، التي طرحها في نهاية ديسمبر الماضي.
وتشارك إيمي سالم في فيلم «زنزانة 7»، بمشاركة الفنان نضال الشافعي، وأحمد زاهر، وإيهاب فهمي ، ومنة فضالي، وريم البارودي، وهو من إخراج إبرام نشأت.
إيمي سالم من مواليد 9 فبراير 1982، وظهرت في عدة أدوار قصيرة منذ نهاية التسعينات حتى حظت بأول دور رئيسي في فيلم «أحلام عمرنا» عام 2005 من إخراج عثمان أو لبنبدور ثم قدمت دورين في فيلميّ «ما تيجي نرقص، وكامل الأوصاف».
كما شاركت في عدة مسلسلات منها «عباس الأبيض فى اليوم الإسود» في 2004،«قضية نسب» في 2006، وغيرها من الأعمال.
تزوجت من المطرب وعارض الأزياء اللبناني غسان المولى،لفترة ثم انفصلا لفترة قبل أن يعودا لبعضهما مرة ثانية، وأنجبت منه ثلاث أبناء هم يوسف والتوأم سالم، وساري، وقد ولدت ابنائها جميًعا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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