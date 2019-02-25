أصالة تحيي حفل كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة السورية حفل غنائي كبير أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور كثيف من جمهورها.

أصالة تألقت في الحفل بفستان طويل وله أكمام طويلة شديد الأناقة، وأطلت بتسريحة شعر مميزة بلمسات طوني صوايا، وتزينت بمكياج قوي بأنامل الماكييرة حنان النجادة.

الفنانة السورية أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق.

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الحفل شهد حضور المخرج طارق العريان، زوج أصالة، والمؤلف تامر حبيب، والدكتور نبيل فوزي، وهو مالك أحد الجمعيات الخيرية الذي قدمها، وأعلن أن إيرادات الحفل ستذهب لصالح علاج الأطفال.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أحيت مؤخرا حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

أصالة أطلت خلال الحفل بفستان أسود من تصميم السعودية تيما عابد، ولكنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب الفستان الذي وصفه البعض بأن موديل قديم، ومزدحم.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.