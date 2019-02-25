درة تودع الشتاء بجلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، بعدسة المصور يوسف طايا.

الفنانة التونسية ظهرت في الجلسة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب أسود قصير كشف عن بطنها، وبنطلون أسود، وجاكت جلدي بنفس اللون، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، من تنسيق الإستيلست ندى عادل.

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درة تركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي بأنامل الماكييرة منى جمال، والتقطت صور الجلسة في الطريق.

الفنانة التونسية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بهاشتاج “ستايل الشارع”.

يذكر أن الفنانة التونسية درة قد حرصت مؤخرا على حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وقد تألقت خلال الحفل بفستان أبيض طويل من تصميم مرمر حليم، وتزينت بمجوهرات ماسية من مجوهرات جوهر، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها في تسريحة أنيقة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، أكدت أنها هي من وضعته لنفسها، كما أنها هي من نسقت إطلالتها بنفسها.