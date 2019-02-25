حورية فرغلي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد.. وتطلب من جمهورها الدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن بدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “استدعاء ولي عمرو”.

الفنانة المصرية كشفت عن اسماء الفنانين الذين سيشاركونها البطولة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وطلبت من جمهورها الدعاء لهم بالتوفيق.

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حورية كتبت: “نهاركم سعيد النهارده اول يوم تصوير ليا في فيلم ” استدعاء ولي أمر عمرو” بيشاركني ف الفيلم الفنان الشاب محمد عز ومجموعه كبيره من النجوم صبري فواز وسماح انور وانتصار وكلوديا حنا ومي كساب ومحمد لطفي، وغيرهم كتير ادعولنا ربنا يكتبلنا النجاح”.

وكانت حورية فرغلي قد استقرت مؤخرا أيضا على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2019، من خلال مسلسل “ياسمينا” الذي تقوم ببطولته ومن المقرر أن يشاركها فيه مجموعة من الفنانين الذين سيوقعون عقود التعاقد مع شركات الانتاج قريباً في مقدمتهم فيفي عبده، وابتهال الصريطي.

وعلى جانب أخر، بدأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تصوير أحداث دورها بفيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم من تهم منذ 100 عام.