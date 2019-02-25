بالصور.. رامي مالك يخطف الأنظار مع لوسي بوينتون في حفل جوائز أوسكار الـ91

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، المرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، والمقام على مسرح دولبي في هوليوود، مع الممثلة لوسي بوينتون.
والفيلم يحكي قصة أغنية "Bohemian Rhapsody" التي كتبها فريدي مركيوري، يلعب دوره مالك، وغنتها فرقة "Queen" الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي عضوا بالفرقة، ويوثق الفيلم أحداث السنوات التي قادت فرقة Queen لظهورها الأسطوري بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة "Live Aid" عام 1985.
وبدأ منذ ساعة تقريبا توافد النجوم على حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، بمسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
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