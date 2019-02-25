نادين لبكي من حفل أوسكار الـ91: لا أصدق حتى الآن أنني هنا بفيلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، فور وصولها على السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار الـ91، إنها حتى هذه اللحظة لا تصدق أنها موجودة في الأوسكار بفيلمها "كفر ناحوم".

وأضافت لبكي -التي وصلت مع زوجها خالد منذر لحفل توزيع جوائز حفل الأوسكار الـ91، المقام الآن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية- أن الهدف من فيلمها أن يعبر عن الذين يعانون من الحروب في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن ترشيحه لجائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار دليل على أن هناك الكثيرين تأثروا بالفيلم.

ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل، منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسون، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، كافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل.