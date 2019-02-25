شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصمم فستان ليدى جاجا لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثيرون أن النجمة العالمية ليدي جاجا المرشحة لجائزتين بحفل توزيع جوائز الأوسكار ستظهر بإطلالة مثيرة للجدل لخطف الأضواء نحوها إلا أن النجمة الشهيرة ظهرت الليلة علي السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية، بإطلالة بسيطة ومميزة و كان فستانها من تصميم دار أزياء " Alexander McQueen "، و هو واحد من أكثر دور الأزياء قربا من قلب النجمة الشهيرة البالغة من العمر 32 عاما.

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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