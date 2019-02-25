شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 سنة.. خالد سليم وعزيز الشافعى وأحمد عادل فى عمل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب خالد سليم، خلال الفترة المقبلة فى أغنية مع الموزع أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى، ويتم تسجيلها لطرحها على طريقة الفيديو كليب ويقدمها سليم بشكل مختلف عليه عن أعماله السابقة.

ويتعاون خالد مع الشافعى وأحمد عادل بعد غياب حوالى 15 سنة منذ أن جمعهم أغنية "بلاش الملامة" التى حققت نجاح كبير.

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يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحًا كبيرًا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.