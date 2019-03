شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الأجنبى.. نرشح لكم 5 أفلام فى دور العرض يجب مشاهدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من عشاق السينما أى فرصة تتاح لهم ليتمكنوا من الذهاب إلى دور العرض السينمائية، لمشاهدة الأفلام العالمية الجديدة التى تطرح باستمرار، ولذلك نرشح لكم 5 أفلام تعرض في السينمات المصرية للاختيار من بينها:

أولاً فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon: The Hidden World المقرر بالذى بدء عرضه يوم 22 فبراير الجارى في دور العرض، وتدور أحداث الجزء الجديد من فيلم The Hidden World عن الوقت الذي يحقق فيه Hiccup حلمه في إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدي إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر في الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.

ثانيًا فيلم الرعب Happy Death Day 2U، الذى بدأ عرضه منذ 14 فبراير الماضى، ويأتى الجزء الثانى استكمالًا لأحداث الأول الذي صدر عام 2017، ويدور حول فتاة تعيش في دوامة، إذ تعيش اليوم نفسه كل يوم، وفي أحد الأيام يحاول أحد الأشخاص قتلها، إلى أن تكتشف هويته.

فيلم " Happy Death Day 2U " من المقرر عرضه رسميًا فى 14 فبراير من العام الجارى، ومن تأليف وإخراج كريستوفور لاندون، وبطولة جيسيكا روث وروبى مودين وسوراج سارما وسارة ياركن، وغيرهم.

ثالثًا فيلم Cold Pursuit الذى طرح يوم 8 فبراير الجارى، ومن بطولة ليام نيسون، لورا ديرن، ميشيل ريتشاردسون، مايكل اكلوند، برادلي سترايكر، ويسلي ماكينيس، توم بيتمان، دومينيك لومباردوزي، نيكولاس هولمز، ومن إخراج هانز بيتر مولاند، وتأليف فرانك بالدوين، وكيم فوبز آيكسون.

ويدور Cold Pursuit حول رجل هادئ ويعمل كسائق نيلس لمدينة منتجعات في جبال روكي، يعيش هو وزوجته في مقصورة بعيداً عن السياح، لكن سيكون على نيلز أن يترك حياته الجبلية الهادئة عند قتل ابنه على يد تاجر مخدرات قوي، وكرجل الذي ليس لديه ما يخسره، يقوم بـ حملة للانتقام، ويستخدم هذا البطل غير المحتمل مهارات الصيد الخاصة به ويتحول من رجل عادي إلى قاتل ماهر أثناء قيامه بأخذ بالثأر لابنه، وتشعل تصرفاته حربا بين عصابات لا يمكن تخيلها، واحدة تعرف باسم فايكنج وعصابة منافس.

رابعًا فيلم الكوميديا والرومانسية What Men Want، الذى طرح 8 فبراير الجارى، وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور فى مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.

الفيلم من بطولة تراجى بى. هينسون، وويندى ماكلندون كوفى، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسى مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسى مايرز.

خامسًا فيلم فيلم The Upside الذى طرح يوم 11 يناير الماضى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العلاقة التى تجمع بين رجل غنى مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائى، ولكن الغنى يعينه لمساعدته.

الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.