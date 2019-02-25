تعرف على مصصم أزياء بيلى بورتر المثيرة للجدل بحفل الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أثار النجم العالمى بيلى بورتر الكثير من الجدل بمجرد وصوله توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، والمقام على مسرح دولبي في هوليوود و بارتدائه ملابس ذات طراز حريمي و تسائل الكثيرين عن مصمم الأزياء الذى قدم هذا التصميم .
حملت ملابس بيلي بورتر إمضاء دار أزياء " Christian Siriano " و يعرف الدار أنه دائما يقدم التصميمات الغريبة التى تثير الكثير من الجدل علي السجادة الحمراء فى أهم وأكبر الحفلات .
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