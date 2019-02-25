شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الأزياء المصممة لإطلالة هيران ميران بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت نجمة هوليوود الشهيرة هيلان ميران لحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية، و قد لفتت النجمة العالمية البالغة من العمر 73 عاما الأنظار نحوها بارتدائها فستان طويل باللون الوردى وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء "Schiaparelli"، أما حقيبتها فكانت من "Tyler Ellis" و أنتقت مجورهاتها من مجموعة "Harry Winston".

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ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.