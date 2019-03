شكرا لقرائتكم خبر عن جلين كلوز نجمة The Wife بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جلين كلوز بطلة فيلم The Wife على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وجاءت إطلالة كلوز راقية تشبه إطلالة الملكات .

Advertisements

يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.