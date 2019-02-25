منة فضالي بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "فضالي" بإطلالة شتوية جذابة، وعلقت باللغة الإنجليزية: "لايمكنك الرجوع وتغيير البداية، ولكن يمكنك البدء من مكانك وتغيير النهاية". يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في الفيلم الكويتي "إتيكيت"، ويشاركها البطولة أحمد رزق، مكن تأليف وإخراج نايف الراشد. ​

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