بث مباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، بحضور نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".