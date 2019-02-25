ألفونسو كوارون يصل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 برفقة عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل المخرج المكسيكي العالمي، ألفونسو كوارون على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، وحرص كوارون على مرافقة عائلته له تيمناً بهم وأملاً في الفوز، وسط توقعات نخبة من النقاد والسينمائيين بفرصته الكبيرة الليلة لحصد العديد من الجوائز الهامة.

وكوارون مرشح الليلة لـ10 جوائز أوسكار عن فيلمه "Roma"، وسط منافسة شرسة من قبل عدد من ألمع المخرجين في هوليوود، منهم سبايك لي، يورجوس لانثيموس، ادم مكاي، وبافل بافليكوفسكي.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.