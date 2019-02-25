برعاية تركي آل الشيخ.. هذا ما قاله رابح صقر عن تكريم أبو بكر سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رابح صقر عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على تكريم الفنان الكبير أبو بكر سالم.

وكتب رابح صقر: "تشرفني المشاركة في حفل تكريم والدنا أبو بكر سالم رحمه الله تحت رعاية معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، هذه البادرة الجميلة غير مستغربة من معاليه، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لقامة فنية أثرت الوسط الفني، جمهوري ألتقيكم يوم 28 فبراير ليلة في حب أبو أصيل".

يُذكر أن أبو بكر سالم، مغني وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية، وحصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة، ورحل عن عالمنا في ديسمبر 2017.​