بالفيديو| عائلة "سبايك لي" تصلي وتبارك المخرج الأمريكي أملاً في الفوز بالأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر المخرج الأمريكي العالمي، سبايك لي، فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، والذي ظهر خلاله مع عدد من عائلته وهم يتلون صلاتهم قبل دقائق من إعلان الفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار، أملاً في فوز سبايك لي بجائزة الأوسكار والمرشح الليلة لـ6 جوائز أوسكار، من ضمنها جائزة الأوسكار كأفضل مخرج.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".