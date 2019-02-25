فيديو.. آشلي جراهام تشعل السجادة الحمراء لحفل أوسكار 2019

آشلي وصديقتها

: كتبت - رغدة خالد

وصلت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة "آشلي جراهام" على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 والمقام على مسرح "دولبي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات

من إطلالة "جراهام" ذات الـ 31 عامًا لدى وصولها في ثوب مميز بتصميم رائع لم تكشف بعد عن صاحبه.

وقادت "جراهام" عددا من عارضات

الأزياء عبر السجادة الحمراء للحفل قبل ساعات قليلة من انطلاقه رسميًا، في دورة أثارت الجدل خاصة في ظل غياب مذيع الحفل بعد انسحاب الممثل الكوميدي "كيفين هارت" من تقديم الحفل إثر الانتقادات التي لاحقته بسبب توجهاته العنصرية إزاء المثليين والمتحوليين جنسيًا.

شاهد الفيديو..