فيديو.. آشلي جراهام تشعل السجادة الحمراء لحفل أوسكار 2019

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وصلت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة "آشلي جراهام" على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 والمقام على مسرح "دولبي" في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطاتمن إطلالة "جراهام" ذات الـ 31 عامًا لدى وصولها في ثوب مميز بتصميم رائع لم تكشف بعد عن صاحبه.
وقادت "جراهام" عددا من عارضات
شاهد الفيديو..
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