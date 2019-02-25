كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينفر لوبيز وجيسون موموا يصلان لريد كاربت حفل "الأوسكار - Oscars 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ لحظات كل من النجوم جينفر لوبيز وجيسون موموا لريد كاربت حفل جوائز الأوسكار في دورته رقم 91 لعام 2019 الجاري.

وتحتضن قاعة مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الحالية.

وكان لكل من فيلم ROMA وفيلم The Favourite، نصيب الأسد من ترشيحات هذا العام بتلقيهما لعشرة ترشيحات لكل منهما لجوائز مثل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي.

وشهد الحفل لهذا العام غياب مقدم رئيسي له، وهو الأمر الذي لم يحدث من نحو 30 عامَا.