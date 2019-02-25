الإعلامية بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد زوجها في لبنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بعيد ميلاد زوجها النائب البرلمانى علاء عابد، خلال تواجدهما في لبنان.

أصدقاء بسمة وزوجها في لبنان فاجئوهما بهذا الاحتفال، وأحضروا قالب تورتة كتب عليه اسم “علاء”، ووضع به الكثير من الشموع مع علم مصر.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي تضمنت لقطات رومانسية جمعتها بزوجها.

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بسمة وحهت الشكر لأصدقائها، بقولها: “شكرًا دومينيك ورانيا كانت ليله احتفال هاديه وحلوه زيكم وزي شعبكم بنحبكم يا شعب لبنان كتيييييير كتيييييييير ولافته حلوه زيكم علم مصر”.

وكانت بسمة وهبة قد كشفت مؤخرا عن تعرضها لمحاولة قتل، بعد أن قام عامل حديقة منزلها، الأوغندي الجنسية، باقتحام غرفة نومها مستغلًا سفر زوجها.

بسمة روت تفاصيل الواقعة حيث قالت إنها شعرت خلال نومها بتسلل العامل إلى غرفتها وسرقته خاتمها الألماس، فتعاملت مع الأمر بهدوء، ونجخت في إخفاء رعبها الشديد، حيث وجدته يحمل كوب مصنوع من الفخار كان ينوي أن يضربها به ولكنها سألته بهدوء عن سبب تواجده في غرفتها فقال لها أنه كان يريد أن يقدم لها كوب من الشاي، فطلبت منه الإنصراف لإستكمال نومها.

وأضافت فور خروجه من غرفتها استغاثت بسمة بجيرانها من خلال الاتصال بهم، والذين قاموا بإبلاغ الشرطة والتي جاءت على الفور وألقت القبض على العامل، وبالفعل اعترف العامل بتخطيطه لسرقة مجوهرات الإعلامية المصرية والاعتداء عليها بالضرب بعد استيقاظها، إلا أنها نجحت في التعامل معه بذكاء.