الفنانة التونسية بهاء الكافي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأبنائها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

رغم إصابتها بأزمة صحية، حرص زوج الفنانة التونسية بهاء الكافي على مفاجأتها في عيد ميلادها.

زوج نجمة ستار أكاديمي فاجأها بقالب كيك مع مجموعة مبهجة من البالونات، ورغم بساطة الاحتفال، إلا أنه شكّل مفاجأة قوية للفنانة التونسية التي حرصت على مشاركة محبيها أجواء الحفل بصورة عائلية خاصة جداً، ظهرت فيها بهاء مع زوجها وطفليهما.

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بهاء التي ظهرت في الصورة بالـ«بيجاما»، وبدون ماكياج ولا شعر مصفف، كتبت معلقة عليها: «لأني لا أؤمن أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مكان للتباهي و عرض أثمن الثياب و أقيم الهدايا الماديّة، لأني لا أؤمن أني كفنانة أو شخصيّة عامة يجب أن أظهر فقط بريقي المبهرج ،لأني أؤمن أن الّذين يحبونني بصدق هم من أحبّوا بساطتي و ذاتي! هكذا كان عيد ميلادي اليوم مريضة لابسة بيجامه، مش قادرة أحط مكياج ،و لا أسرح شعري!!! يأتي زوجي الى البيت مع بلونات و كيك أشعر أني سعيدة جدا و مرتاحة جدا ،هديتي الأغلى هي وجود عائلتي بصحة الي جانبي. عائلتي الأخرى هي أنتم! لكم منّي كل الشكر و المحبة! شكرا على معايدتكم و رسائلكم الجميلة اللتي صنعت يومي! أعتذر لأني لم أستطع الاجابة على كل الرسائل. لكن هذا البوست اهداء لكل المتابعين و المحبّين الاوفياء..شكرا أحبكم».

يُذكر أن بهاء الكافي احتفلت بزفافها على وسيم شقير بعد قصة حب جمعتهما عام 2012، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «جويا» سبتمبر 2016، كما انجبت بهاء مولودهما الثاني «كيان» 13 أغسطس 2018.

على الجانب الفني، طرحت بهاء الكافي ألبوم غنائي واحد بعد خروجها من الأكاديمية، وعدة أغاني منفردة، كما شاركت في بطولة فيلم «كاريوكي» عام 2008، إلا أنها انشغلت بعد ذلك بحياتها الشخصية.