كيم كاردشيان تفاجئ جمهورها بلوك مختلف تماما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

«»فاجأت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، جمهورها بتغيير لون شعرها من الأسود الى الأحمر، حيث قامت بتغييره من قبل للون الأشقر والزهري.

وعلى جانب أحر، قاضت شركة تقنية أمريكية شهيرة نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، مؤخرا، وذلك عقب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.

وكانت العارضة العالمية قد بررت انسحابها بأن شركة “David Liebensohn” التقنية نشرت “معلومات شخصية” عنها، في حين كذبت الأخيرة ادعاء النجمة.

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الصفقة الموقعة بين الطرفين، كانت في عام 2014، وقد قامت على تأسيس علامة تجارية لتعابير المحادثة الرقمية “emojis”، تكون خاصة بكارداشيان وتحمل تسمية “Kimojis”.

كما نص العقد على أن تعود 60% من الأرباح لـ “Liebensohn” وشركائها، في حين ادعت الأخيرة أن كيم كاردشيان مارست ضغوطا عليها بغرض سحب الدعوى القضائية.

وأضافت الشركة أن النجمة الأمريكية تعلم مسبقا بخصوص نشر تلك المعلومات عنها، حتى قبل إقدامها على توقيع العقد الرسمي، ما يجعل من ادعاءاتها “مجرد ذريعة”.

وتطالب الشركة في الدعوى القضائية كيم كاردشيان بدفع مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تعويضا لخرقها العقد وتسببها بخسائر مادية لـ “Liebensohn”، بعد إيقاف مشروع “Kimojis”.