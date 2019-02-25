حليمة بولند تتألق بإطلالتين مختلفتين في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لجلسة تصوير حديثة، للترويج لمشاركتها في مسابقة مهرجان الموضة العربية.

حليمة تألقت في الجلسة بإطلالتين مختلفتين، حيث كانت إطلالتها الأولى عبارة عن فستان باللون الموف “أوف شولدر”، مكشوف الصدر والكتفين، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وأسدلت شعرها الأسود الطويل على ظهرها مع تمويجة بسيطة.

الإعلامية الكويتية تألقت في الإطلالة الثانية بفستان ذهبي أنيق له أكمام طويلة، وتزينت بماكياج أبرز ملامحها، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة، وأمسكت خلال صور الجلسة باقة ورد حمراء كبيرة، واتخذت عدة أوضاع مميزة.

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حليمة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “أنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” جلسه تصوير مسابقة #مهرجان_الموضة_العربية @arablamodeo الاعلامية #حليمه_بولند.. رئيس المهرجان الدكتور عماد الساعي”.

وكانت حليمة بولند قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، ونشرت مقطع فيديو لها من داخل المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي راقدة على سرير المرض.

حليمة قالت إنها شعرت بألم شديد في بطنها أثناء حضورها حفل افتتاح معرض “أنا كويتي”، فتوجهت إلى المستشفى على الفور، لتكتشف أنها أصيبت بنزلة معوية.