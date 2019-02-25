القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت "العين الإخبارية" المذيعة الشهيرة ريا أبي راشد، مقدمة برنامج Scoop with Raya الشهير على قناة mbc المتخصص في السينما الأمريكية، أثناء تجولها على السجادة الحمراء، المؤدية لمسرح دولبي، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبيل دقائق قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91.
ووصفت "ريا" حفل الأوسكار الـ٩١ هذا العام بأنه استثنائي.
وارتدت "ريا" فستاناً أزرق اللون من تصميم لمى عساكري، وحذاء من ماركة "جيمي تشو"، واختارت مجوهراتها من عزة فهمي وساعتها من ماركة IWC.
وتولى تصفيف شعرها، المصفف روي كرامي من BRIGHTON SALON في بيفرلي هيلز كاليفورنيا وحمل مكياجها توقيع دومينيك ليرما.
واختيار تسريحة شعرها مستوحى من تألّق نجمات هوليوود القديمة، واختار مصفف الشعر مشبكاً مرصّعاً بأحجار من الشواروفسكي لهذه الليلة العظيمة في هوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد لـ"العين الإخبارية" من داخل حفل الأوسكار: جوائز الـ91 استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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