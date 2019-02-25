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30 صورة للنجوم في حفل أوسكار الـ91.. ونادين لبكي تخطف الأنظار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار الـ91، وظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وخطفت الأنظار بطلتها الجريئة وثقتها بنفسها.

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