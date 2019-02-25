القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار الـ91، وظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وخطفت الأنظار بطلتها الجريئة وثقتها بنفسها. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر 30 صورة للنجوم في حفل أوسكار الـ91.. ونادين لبكي تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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