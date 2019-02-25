شاهد.. سبايك لى وزوجته تونيا لويس على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المخرج العالمي سبايك لي وزوجته تونيا لويس لمسرح دولبى فى هوليوود حيث يقام حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، وكان الثنائى محط تركيز عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهما للسجادة الحمراء. Advertisements اظهر سبايك لي مخرج فيلم " BlacKkKlansman " أمام عدسات المصورين " خاتمين ضخمين من النحاس حمل إحداهم كلمة " love " و الثانى كلمة " hate " . ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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