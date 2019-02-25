هل يستحق الفيلم الفائز بالأوسكار لقب الأفضل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سؤال يطرحه متابعو حفل توزيع جوائز الأوسكار من كل عام، "هل الفيلم الفائز هو الأفضل"؟ ويتبعه تخمينات عن طبيعة وملامح فيلم الأوسكار بعد سنوات طويلة من متابعة الأفلام المتوجة بجائزة أفضل فيلم.

المعروف أن أكاديمية فنون السينما تضم 7902 عضوا له الحقّ فى التصويت على الجوائز، وتوزّع العضوية فى هذه الأكاديمية على 17 فئة، كالتمثيل والإخراج والإنتاج وتصميم الملابس، وينبغى لأصحاب طلبات الانتساب للأعضاء أن يكونوا نشطين فى مجال عملهم، أو أن تكون لهم تجربة مختلفة فى العمل السينمائى، أو من الفائزين بجوائز أوسكار أو من المرشحين لها.

ويتمّ اختيار الفائزين من قبل كلّ الأعضاء الذين يتمتّعون بحقّ التصويت، لكن فيما يخصّ جائزة أفضل فيلم الأكثر أهمية، يعتمد اقتراع بالصوت التفضيلى، تصنّف بموجبه الأفلام من الأكثر أفضلية إلى الأقلّ أفضلية، وفى حال حصد الفيلم أكثر من 50 % من الأصوات، يفوز تلقائيًا بالجائزة.

بالنظر إلى تاريخ الأوسكار نستنتج أن الأفلام الملحمية ذات التكلفة العالية فى الإنتاج تحظى بفرصة أكبر للفوز، بالإضافة إلى الأفلام التى تخاطب قدرا أكبر من المشاهدين على اختلاف أذواقهم، كما أن الأفلام الدرامية لها نصيب كبير من جوائز الأوسكار كل عام مع قليل من الأفلام الموسيقية، وذلك فى مقابل أفلام الرعب أو الكوميديا أو الفانتازيا التى لا تحظى باهتمام أكاديمية فنون السينما بشكل كبير.

ومن أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار لعام 2019

أفضل ممثل



برادلى كوبر - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

رامى مالك - "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)

كريستيان بيل - "النائب" (فايس)

فيجو مورتنسن - "كتاب أخضر" (غرين بوك)

ويليم دافو - "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز غيت)

أفضل ممثلة

ليدى غاغا - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

جلين كلوز - "الزوجة" (ذا وايف)

أوليفيا كولمان - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

ميليسا مكارثي - "هل يمكنك مسامحتى يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

ياليتزا أباريسيو - "روما" (روما)





أفضل مخرج

ألفونسو كوارون - "روما" (روما)

سبايك لى - "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)

آدم مكاى - "النائب" (فايس)

يورغوس لانتيموس - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

بافل بافليكوفسكى - "الحرب الباردة" (كولد وور)

أفضل ممثل مساعد

ماهرشالا على - "كتاب أخضر" (غرين بوك)

آدم درايفر - "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)

ريتشارد إي. غرانت - "هل يمكنك مسامحتى يوما؟" (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

سام روكويل - "النائب" (فايس)

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سام إيليوت - "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)

أفضل ممثلة مساعدة

إيمى آدامز - "النائب" (فايس)

ريجينا كينغ - "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)

إيما ستون - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

ريتشل فايس - "المفضلة" (ذا فيفوريت)

مارينا دى تابيرا - "روما" (روما)

أفضل فيلم

”كلانزمان الأسود“ (بلاك كلانزمان)

”لو كان بوسع بيل ستريت الحديث“ (إف بيل ستريت كود توك)

”مولد نجمة“ (إيه ستار إيز بورن)

”هل يمكنك مسامحتى يوما؟“ (كان يو إيفر فورجيف مي؟)

”ملحمة باستر إسكراجز“ (ذا باليد أوف باستر إسكراجز)

”رالف يدمر الإنترنت“ (رالف بريكس ذى إنترنت)

”الرجل العنكبوت: فى عالم العنكبوت“ (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس)

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

كفر ناحوم - لبنان

”لا تنظر بعيدا“ - ألمانيا

”اللصوص“ - اليابان

”روما“ - المكسيك

”الحرب الباردة“ (كولد وور) - بولندا