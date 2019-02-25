شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آدم لامبيرت بـ"حلق ألماس" بحفل الأوسكار.. وملابسه من tom ford والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم العالمى آدم لامبيرت لمسرح دولبى في هوليوود، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، و خطف لامبيرت الأنظار بارتدائه "بدلة" من تصميم دار أزياء " tom ford " و هو واحد من أهم و أشهر دور الأزياء العالمية، و ما لفت الأنظار هو ارتداء لامبيرت البالغ من العمر 37 عاما مرتديا "قرط" من الماس .

يذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من ابرزهم ليدي جاجا و برادلي كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.