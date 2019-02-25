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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. دانيال ماكدونالد على السجادة الحمراء للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصلت النجمة العالمية دانيال ماكدونالد، لحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، والمقام علي مسرح دولبي في هوليوود وهو الحدث الفنى الأضخم في العالم، و هو الحضور الأول لها لهذا الحفل الشهير، و قد ظهرت دانيال البالغة من العمر 24 عاما مرتدية فستان طويل باللون الأحمر و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Christian Siriano " ، أما حذائها فكان من تصميم " Stella Luna " .
يذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من أبرزهم ليدي جاجا و برادلي كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.
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