شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الأزياء المصممة لإطلالة كونستانس بحفل الأوسكار لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية كونستانس العالم بإطلالتها الناعمة، وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، و المقام علي مسرح دولبي في هوليوود وهو الحدث الفنى الأضخم فى العالم، واختارت كونستانس ان ترتدي فستان ذو تصميم راقى باللون الاصفر و حمل إمضاء دار أزياء " Versace " بينما كانت مجوهراتها من مجموعة " Swarovski " و حذائها بإمضاء " Neil Rodgers " .

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يذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من أبرزهم ليدى جاجا و برادلى كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.