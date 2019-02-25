- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الأزياء المصممة لإطلالة كونستانس بحفل الأوسكار لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية كونستانس العالم بإطلالتها الناعمة، وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، و المقام علي مسرح دولبي في هوليوود وهو الحدث الفنى الأضخم فى العالم، واختارت كونستانس ان ترتدي فستان ذو تصميم راقى باللون الاصفر و حمل إمضاء دار أزياء " Versace " بينما كانت مجوهراتها من مجموعة " Swarovski " و حذائها بإمضاء " Neil Rodgers " .
يذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من أبرزهم ليدى جاجا و برادلى كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على دور الأزياء المصممة لإطلالة كونستانس بحفل الأوسكار لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.