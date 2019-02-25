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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مارى كوندو بإطلالة أنيقة و ناعمة من تصميم دار أزياء Jenny Packham والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصلت النجمة العالمية ماري كوندو للسجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، و المقام علي مسرح دولبي فى هوليوود، والذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، وظهرت النجمة البالغة من العمر 34 عاما بفستان ذو تصميم بسيط من مجموعة إبداعات دار أزياء " Jenny Packham " .
يذكر أن الليلة سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة و من أبرزهم ليدي جاجا و برادلي كوبر و آدم لامبيرت و فرقة queen كذلك جنيفر هيدسون و غيرهم.
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