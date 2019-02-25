شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إميليا كلارك ساحرة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية إميليا كلارك إلي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز وظهرت كلارك بإطلالة ساحرة. Advertisements ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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