المخرج السوري طلال ديركي يصل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل المخرج السوري، طلال ديركي، المرشح لجائزة الأوسكار هذا العام عن فيلمه "عن الإباء والأبناء" بقائمة "أفضل فيلم وثائقي"، وسط عدد من فريق عمل فيلمه، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل توزيع الجوائز.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".