شاهد تعليق نبيل الحلفاوي وكريم العدل على تعادل "الزمالك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تعادل نادي الزمالك مع نظيره بترو أتليتكو الأنجولي لهدفٍ لكل منهما، أمس الأحد، ونرصد في التقرير تعليقات نجوم الفن والسينما على المباراة.
كريم العدل
نشر المخرج الشاب كريم العدل عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة سخر فيها من تعادل الزمالك، وكتب: "الزمالك قادم، البطولة المفضلة".
نبيل الحلفاوي
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "أسفت لنتيجة الزمالك. وما زلت لا أفهم ما مشكلته مع الفرق الإفريقية والمباراة على ملعبنا".
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