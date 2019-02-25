شاهد تعليق نبيل الحلفاوي وكريم العدل على تعادل "الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعادل نادي الزمالك مع نظيره بترو أتليتكو الأنجولي لهدفٍ لكل منهما، أمس الأحد، ونرصد في التقرير تعليقات نجوم الفن والسينما على المباراة.

كريم العدل

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نشر المخرج الشاب كريم العدل عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة سخر فيها من تعادل الزمالك، وكتب: "الزمالك قادم، البطولة المفضلة".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "أسفت لنتيجة الزمالك. وما زلت لا أفهم ما مشكلته مع الفرق الإفريقية والمباراة على ملعبنا".

