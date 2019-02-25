ظهور ابنة عمرو دياب ووائل جسار وزوجته في لقطة رومانسية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت اعجاب متابعيها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة لها، عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومميزة، ونالت اعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها في موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومميزة، ونالت اعجاب متابعيها.

ميريال جسار

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نشرت ميريال جسار زوجة المطرب وائل جسار صورة، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ظهرت في لقطة رومانسية برفقة زوجها، نالت اعجاب جمهورها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت اعجاب متابعيها.

سمر يسري

نشرت المذيعة سمر يسري صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت اعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، صورة لها وعلى طريقة سلفي ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، نالت اعجاب جمهورها.

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومميزة، ونالت اعجاب متابعيها.

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، نالت إعجاب جمهورها.​