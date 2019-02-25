بث مباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: بدء منذ لحظات توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، استعدادًا لبدء حفل توزيع الجوائز خلال الساعات المقبلة. ويقام حفل توزيع الجوائز على مسرح كوداك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وإليكم البث المباشر للسجادة الحمراء:

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