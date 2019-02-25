فيديو| "ريا أبي راشد" تتألق على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية، ريا أبي راشد، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أثناء وجودها على السجادة الحمراء استعدادًا لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، بحضور نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم.
ودائمًا تحرص ريا على حضور المحافل السينمائية العالمية وتغطيتها، وأظهرت بالفيديو رشاقتها بفستان أزرق أنيق وعلقت: "كل أوسكار وأنتم بخير"، ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعي ريا على حسابها.
يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 سيقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
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