"دورة مختلفة".. حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.
وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".
واتهمت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة، القائمين على جوائز الأوسكار، بمحاولة ترويع المشاهير "حتى لا يقدموا حفلات الجوائز السينمائية الأخرى".
وفي بيان غير مسبوق، اتهمت نقابة ممثلي الشاشة أكاديمية فنون وعلوم السينما باتباع "أساليب ضغط وقحة"، وقالت النقابة، التي يصل عدد أعضائها إلى 160 ألف، إنها ترد بذلك على تقارير واسعة النطاق في هوليوود تفيد بأن الأكاديمية تضغط على الممثلين حتى لا يحضروا حفلات جوائز أخرى غير الأوسكار، ويرفضوا تقديمها.
وأدرجت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة للحفل هذا العام، فئة جديدة للجوائز، وهي الأفلام الشعبية، وهي إنتاجات نجحت من ناحية الإيرادات.
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