فيديو| "HBO" تطرح إعلان دعائي جديد للموسم الأخير من "Game of Thrones"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
طرحت شبكة "HBO" إعلانًا دعائيًا جديدًا للموسم الأخير من المسلسل العالمي "Game of Thrones"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".
تضمن الإعلان الجديد عددًا من المشاهد التي يتم الكشف عنها لأول مرة بعدد من مسلسلاتها المرتقب بدء عرضها العام الجاري.
أظهر الإعلان مشاهد تعرض لأول مرة في إطار تشويقي، وسط توقعات بأن يحقق الموسم الآخير من "Game of Thrones" نسب مشاهدة تتخطى المواسم السابقة، إلى جانب عدد من المواسم الخاصة بعدد من المسلسلات الأخرى الخاصة بالشبكة ومنها "Big Little Lies"، وفيلم "The Deadwood".
يذكر أن الموسم الثامن والأخير من مسلسل "Game of Thrones" يبدأ عرضه حصريًا لمشتركي شبكة "HBO" في 14 أبريل المقبل.
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