محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الأحد، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة والدة الفنان مصطفى خاطر، ومحطات في حياة "بلاليكا" السينما المصرية عزيز عثمان، وموعد حفل عمرو دياب في دبي. وإليكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| رد أمير طعيمة على هجوم شادي محمد وتصريحات منة شلبي عن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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