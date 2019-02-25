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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
كشفت الممثلة المكسيكية المرشحة لجائزة الأوسكار مارينا دي تافيرا عن رسالة تسلمتها من النجمة الأمريكية المرشحة للجائزة بنفس قائمتها إيما ستون، هنأتها فيها بترشح لأول مرة بمسيرتها عن دورها بفيلمها "Roma".
ونشرت مارينا رسالة إيما ستون، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وجاء بها: "مارينا، تهاني إنه لشرف كبير أن أرشح معك بنفس القائمة، وأتمنى لكي ليلة رائعة". وعلقت مارينا على الرسالة قائلة "الشرف لي إيما ستون، ويا لها من طريقة لبدء اليوم".
يذكر أن النجمتين مرشحتين بقائمة أفضل ممثلة في دور مساعد، عن فيلمي "Roma" و"The Favourite".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم المنافسة على نفس القائمة.. إيما ستون تهنئ نجمة "Roma" بالترشح للأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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