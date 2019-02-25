شاهد.. توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء للأوسكار2019

بدأ قبل قليل، توافد نجوم مشاهير هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
واستهلت الإعلامية الأمريكية الشهيرة نانسي أوديل موكبالحضور حيث ظهرت بفستان أخضر مميز قبل أن تباشر مهام عملها كمذيعة لصالح شبكة "إي تي" الترفيهمية.
وسيشهد حفل الأوسكار هذا العام واقعة نادرة
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