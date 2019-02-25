نانسي أوديل : كتبت - رغدة خالد

بدأ قبل قليل، توافد نجوم مشاهير هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 والمقام على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. واستهلت الإعلامية الأمريكية الشهيرة نانسي أوديل موكب الحضور حيث ظهرت بفستان أخضر مميز قبل أن تباشر مهام عملها كمذيعة لصالح شبكة "إي تي" الترفيهمية. الحضور حيث ظهرت بفستان أخضر مميز قبل أن تباشر مهام عملها كمذيعة لصالح شبكة "إي تي" الترفيهمية. وسيشهد حفل الأوسكار هذا العام واقعة نادرة Advertisements بتطوع عدد من النجوم لتقديم الحفل عقب انسحاب الممثل الكوميدي كيفن هارت، عن تقديم الحفل على خلفية توجهاته المناهضة للمثلية الجنسية والتي عبر عنها صراحة خلال تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" عام 2009 قبل أن يعاود الاعتذار عنها بعد إعلان تنحيه. شاهد الصور..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. توافد نجوم هوليوود على السجادة الحمراء للأوسكار2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.